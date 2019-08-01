Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 03:01

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Mitsubishi отказалась инвестировать в строительство завода СПГ НОВАТЭКа

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Mitsubishi отказалась от инвестиций в «Арктик СПГ – 2»

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Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости03:01

Mitsubishi отказалась от инвестиций в «Арктик СПГ - 2»

ТАСС01:59
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Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
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В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
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Как пояснили в ведомстве, проверка медцентра была инициирована после обращения пожилой жительницы Челябинска, задолжавшей за его услуги 83 тысячи рублей.
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В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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