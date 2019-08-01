Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 03:01
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь
Американский президент Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы предложить свою помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 17:06
Наука
Facebook разрабатывает устройство, способное читать мысли
Компания Facebook неожиданно опубликовала апдейт касательно своих амбициозных планов разработать очки дополненной реальности, позволяющие "читать мысли" без применения специальных мозговых имплантатов.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Общество
В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки
С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Объявлены самые быстрые смартфоны
Китайский сервис для бенчмаркинга Master Lu представил рейтинг самых производительных смартфонов за июль 2019 года.
Обновлено в 07:54
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Челябинка задолжала 83 тысячи рублей за измерение роста и веса
Как пояснили в ведомстве, проверка медцентра была инициирована после обращения пожилой жительницы Челябинска, задолжавшей за его услуги 83 тысячи рублей.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляцию
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Истребитель ВМС США разбился в Калифорнии
Истребитель ВМС США F/A-18E Super Hornet разбился вблизи военно-морской базы China Lake в Калифорнии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты
Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами
После нескольких лет перерыва в продаже появятся четыре недорогие модели смартфонов. Lenovo S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37