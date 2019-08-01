Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 03:01
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 07:02
Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Общество
Телеведущие Соловьев и Малахов вызывают наибольшее доверие у россиян
Если популярность Владимира Соловьёва, Андрея Малахова, Дмитрия Киселёва или Ирады Зейналовой объясняется модой на эмоциональность и «псевдонародность», то Познер заслужил признание многолетним опытом работы и яркой биографией.
Обновлено в 06:50
Политика
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
Своим заявлением украинское ведомство пресекает появление и тиражирование заявлений о якобы возобновлении деятельности бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Посольство Ватикана опровергло слухи о визите Папы Римского в Россию
Ранее генсек Конференции католических епископов России (ККЕР) Игорь Ковалевский призывал оставаться реалистами в том, что касается возможности приезда Папы Римского, так как по-прежнему есть много препятствий в межхристианском диалоге.
Обновлено в 07:32
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Роскосмос опубликовал на своем сайте снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 08:30
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Роскосмос в 2019 году планирует произвести около 40 пусков
По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.
Обновлено в 07:57
Экономика
«Нафтогаз» потребовал с России 5 миллиардов долларов
Ранее в "Нафтогазе" назвали победой уже сам факт, что суд в Гааге принял их иск, и пытались представить дело так, якобы положительный вердикт уже у них в кармане.
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного Королевства».
Обновлено в 08:16
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Общество
В Нидерландах запретили скрывать лицо
В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Кино
Киану Ривз станет главным злодеем во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04