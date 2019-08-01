Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ-2»Rambler News Service 02:43

Японский торговый дом Mitsubishi Corp решил отказаться от инвестиций в российский проект по сжиженному природному газу «Арктик СПГ-2». Об этом сообщил финансовый директор компании Казуюки Масу, передает Reuters.
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