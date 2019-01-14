Футбол

Митрюшкин возобновил тренировки со «Сьоном»
Матч ТВ
01:16

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин приступил к тренировкам с командой после травмы колена. В ноябре 2017-го футболист повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером».
Матч ТВ01:16

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Митрюшкин впервые за 14 месяцев провел тренировку со «Сьоном»

Sport24.ru01:38

Митрюшкин возобновил тренировки со «Сьоном»

Sportbox.RU01:16

Митрюшкин возобновил тренировки со «Сьоном»

Матч ТВ01:16

Митрюшкин приступил к тренировкам

Soccer.ru01:01

Митрюшкин возобновил тренировки со «Сьоном». Он не играл больше года из-за травмы

Sports.ruвчера в 22:28

Голкипер «Сьона» Митрюшкин, не игравший с 2017 года, вернулся к тренировкам

Чемпионатвчера в 16:59

Митрюшкин приступил к тренировкам на поле после тяжелой травмы

Спорт-Экспрессвчера в 10:45
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Антон Владимирович Митрюшкин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь швейцарского клуба «Сьон». Выступал за молодёжную сборную России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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Сьон
Швейцарский футбольный клуб
Профессиональный футбольный клуб из одноимённого швейцарского города. Клуб является двукратным чемпионом Швейцарии и тринадцатикратным обладателем национального кубка.
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