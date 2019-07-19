Футбол

Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 годаSports.ru вчера в 17:48

«Сьон» дома проиграл «Базелю» (1:4) в 1-м туре чемпионата Швейцарии. Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
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Антон Владимирович Митрюшкин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь швейцарского клуба «Сьон». Выступал за молодёжную сборную России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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