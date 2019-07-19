Футбол
Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 годаSports.ru 17:48
«Сьон» дома проиграл «Базелю» (1:4) в 1-м туре чемпионата Швейцарии. Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Игры
Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games
Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено в 09:57
Кино
В сети появился трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Опубликован первый трейлер киноверсии бродвейского мюзикла «Кошки», пишет film.ru.
Обновлено в 01:41
Космос
Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля
Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск
Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота - Североморск - от учебного удара с воздуха.
Обновлено в 17:05
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Обновлено в 17:40
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
Обновлено в 03:26
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено в 18:48
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Экономика
Россияне стали брать больше микрозаймов
Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов.
Обновлено в 20:33
Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Космос
Google посвятила дудл юбилею высадки на Луну
Обновлено в 05:37
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
В ЛНР призвали Киев завершить начатый в 2016 году отвод сил
Министр напомнил, что отвод сил и техники в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, однако позднее украинские силовики оборудовали новые позиции на этих участках фронта, продвинувшись вперед.
Обновлено в 14:58
Общество
В Южной Корее усиливается бойкот японских товаров
В Южной Корее проведен социологический опрос, из которого следует, что в условиях торговых споров между Сеулом и Токио более половины потребителей страны уже присоединились к бойкоту японских товаров, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, опубликованную южнокорейскими СМИ.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34