«Сьон» дома проиграл «Базелю» (1:4) в 1-м туре чемпионата Швейцарии. Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.

Спорт день за днем

Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года

Спорт день за днем

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