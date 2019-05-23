Футбол
Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» на три сезонаSports.ru 09:57
23-летний голкипер подписал новый контракт, рассчитанный на три сезона. Митрюшкин в 2016 году перешел в «Сьон» из «Спартака». В ноябре 2017 года вратарь получил травму колена, а в декабре в связи с этим перенес операции.
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Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
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Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
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Потап и Настя Каменских поженились
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Обновлено в 05:10
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
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Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
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Происшествия
Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья
Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
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Политика
Зеленский отказался от идеи с референдумом по переговорам с Россией
Референдум о формате переговоров с Россией, о котором новый президент Украины Владимир Зеленский объявил ранее, не будет иметь юридической силы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
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Обновлено в 08:24
Происшествия
Самолет из Москвы в Симферополь вернулся в Домодедово из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в столичный аэропорт Домодедово в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.
Обновлено в 10:20
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Хоккей
Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЧМ против США
Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым определился со стартовыми сочетаниями на четвертьфинал чемпионата мира против команды США.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Спорт
Президента «ПСЖ» обвиняют в даче крупной взятки
Французская прокуратура обвиняет президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи в даче крупной взятке при проведении выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике.
Обновлено в 10:04
Политика
ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Политика
Пушков оценил ожидания президента Грузии первого шага от Путина
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27