Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» на три сезонаSports.ru 09:57

23-летний голкипер подписал новый контракт, рассчитанный на три сезона. Митрюшкин в 2016 году перешел в «Сьон» из «Спартака». В ноябре 2017 года вратарь получил травму колена, а в декабре в связи с этим перенес операции.

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» на три сезона

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.

Авто Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Гаджеты Вышло крупное обновление Windows 10 Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.

Политика МИД обвинил США в попытках превратить Арктику в театр военных действий Представитель Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что новая линия Соединенных Штатов в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий.

Происшествия Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.

Политика Зеленский отказался от идеи с референдумом по переговорам с Россией Референдум о формате переговоров с Россией, о котором новый президент Украины Владимир Зеленский объявил ранее, не будет иметь юридической силы.

Армия и оружие В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.

Происшествия Самолет из Москвы в Симферополь вернулся в Домодедово из-за дебошира Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в столичный аэропорт Домодедово в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Авто Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.

Хоккей Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЧМ против США Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым определился со стартовыми сочетаниями на четвертьфинал чемпионата мира против команды США.

Политика Зеленский распек украинских чиновников за «факапы» Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.

Политика В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.

Шоу-бизнес Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.

Происшествия Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Кино В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).

Спорт Президента «ПСЖ» обвиняют в даче крупной взятки Французская прокуратура обвиняет президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи в даче крупной взятке при проведении выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике.

Политика ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.

Политика Пушков оценил ожидания президента Грузии первого шага от Путина Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране.

Армия и оружие Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.

Общество Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».