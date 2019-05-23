Футбол
Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»Матч ТВ 08:41
Российский вратарь Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном». Новое соглашение между 23-летним голкипером и швейцарским клубом рассчитано на три сезона. Предыдущий контракт Митрюшкина истекал летом.
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Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено в 21:05
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Политика
США пригрозили санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле
США пригрозили крупным трейдерам санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол
Бывший тренер «Зенита» поддержал полузащитника «Реала» Бэйла
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о возможном уходе Гарета Бэйла из «Реала».
Обновлено в 20:33
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.
Обновлено в 21:09
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено в 12:25
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Культура
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты
О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
Политика
Болтон встретится с премьер-министром Японии
"С нетерпением ждем встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой по дипломатическим вопросам и вопросам нацбезопасности сегодня", - написал Болтон в своем твиттере.
Обновлено в 21:06
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Кино
Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Политика
Помпео высказался о ситуации вокруг Ирана и его ядерной программе
Госсекретарь США Майкл Помпео во время интервью One America News Network сообщил, что угрозы, которые исходили от Ирана в последнее время, не имели отношения к ядерной программе Исламской республики.
Обновлено в 22:13
Космос
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено в 22:55
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено в 10:38