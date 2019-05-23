Футбол

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»Матч ТВ 08:41

Российский вратарь Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном». Новое соглашение между 23-летним голкипером и швейцарским клубом рассчитано на три сезона. Предыдущий контракт Митрюшкина истекал летом.
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Митрюшкин на три года продлил контракт со «Сьоном» (фото)

Советский спорт09:27

Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

РИА Новости09:10

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Чемпионат08:47

«Сьон» продлил контракт с Митрюшкиным. Россиянин не играет с 2017 года из-за травмы

Спорт-Экспресс08:50

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Матч ТВ08:41

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Soccer.ru08:31

Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Sport24.ru08:21
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено в 21:05
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено в 22:53
Политика

США пригрозили санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле

США пригрозили крупным трейдерам санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол

Бывший тренер «Зенита» поддержал полузащитника «Реала» Бэйла

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о возможном уходе Гарета Бэйла из «Реала».
Обновлено в 20:33
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие

В Сирии террористы обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 10:00
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено в 12:25
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Культура

62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво

Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты

О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено в 12:03
Политика

Болтон встретится с премьер-министром Японии

"С нетерпением ждем встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой по дипломатическим вопросам и вопросам нацбезопасности сегодня", - написал Болтон в своем твиттере.
Обновлено в 21:06
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:35
Армия и оружие

В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке

Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Кино

Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 03:52
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Обновлено в 10:05
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество

Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт

Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Обновлено в 12:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Семья Бута впервые получила американскую визу

Обновлено в 18:20
Политика

Помпео высказался о ситуации вокруг Ирана и его ядерной программе

Госсекретарь США Майкл Помпео во время интервью One America News Network сообщил, что угрозы, которые исходили от Ирана в последнее время, не имели отношения к ядерной программе Исламской республики.
Обновлено в 22:13
Космос

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено в 22:55
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Авто

Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено в 10:38
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Антон Владимирович Митрюшкин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь швейцарского клуба «Сьон». Выступал за молодёжную сборную России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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Сьон
Швейцарский футбольный клуб
Профессиональный футбольный клуб из одноимённого швейцарского города. Клуб является двукратным чемпионом Швейцарии и тринадцатикратным обладателем национального кубка.
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