Футбол
Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»РИА Новости 09:10
Бывший вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин продлил контракт со "Сьоном", сообщается на официальном сайте швейцарского футбольного клуба. Как отмечается, новое соглашение 23-летнего голкипера рассчитано на три сезона - до лета 2022 года.
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Экономика
Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству
"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Экономика
Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка
Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Финансы
Инфляция в России на конец 2019 года может опуститься ниже 4%
Инфляция в России на конец 2019 года может опуститься ниже 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 08:35
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Кино
Дэниэлу Крэйгу сделают операцию из-за травмы на съёмках
Дэниэла Крэйга ждёт "несущественная" операция на колене, связанная с травмой, полученной им на съёмках нового фильма про Бонда.
Обновлено в 04:23
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Актер Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете
Суд постановил, что ему должно быть выплачено 1,9 млн долларов США Актер Джеффри Раш получил 1,9 млн долларов США компенсации, выиграв иск о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Наука
Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака
Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Российские присяжные заседатели имеют право судить несовершеннолетних вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Apple зарегистрировал 11 новых iPhone в России
Компания Apple зарегистрировала в России 11 новых iPhone. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:44
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Происшествия
МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе
Обновлено в 05:22
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38