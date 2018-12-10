Политика

Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе
Газета.Ru
04:50

Сотрудники СБУ не пропустили митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе. В канонической Украинской православной церкви заявили, что Илариону отказали в праве на пересечение линии разграничения без указания объективных причин.
Газета.Ru04:50

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Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе

Газета.Ru04:50

СБУ не пропустила митрополита Илариона через линию разграничения в Донбассе

RT на русском00:50

СБУ не пропустила Донецкого митрополита через линию разграничения

РИА Новости00:34

СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения

РБКвчера в 18:47

СБУ запретила въезд на Украину митрополиту Донецкому Илариону

News.ruвчера в 18:23

СБУ не разрешила Донецкому митрополиту пересечь линию разграничения

РЕН ТВвчера в 18:13

Сотрудники СБУ не разрешили проехать Донецкому митрополиту через линию разграничения

Интерфаксвчера в 16:53
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
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