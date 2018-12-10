Сотрудники СБУ не пропустили митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе. В канонической Украинской православной церкви заявили, что Илариону отказали в праве на пересечение линии разграничения без указания объективных причин.

Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе

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