Религия
Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьиПолитсовет 03:30
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
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«Как сто лет назад пролилась кровь»: митрополит сравнил акции в сквере с расстрелом царя
Екатеринбург Онлайн03:52
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Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Политика
В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины
В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 10:56
Кино
Актер Джеймс Макэвой больше не появится в «Людях Икс»
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией
Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.
Обновлено в 10:49
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Tesla искусственно урезала функционал базовой версии Model 3
По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Intel представил самый мощный процессор Core
На мероприятии Kickoff в воскресенье, 26 мая, перед одной из главных выставок для производителей микроэлектроники потребительского сегмента — Computex, — компания Intel приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой процессор будет флагманом линейки Core для настольных компьютеров.
Обновлено в 10:02
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса
В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:41
Кино
Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала
Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»
"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.
Обновлено в 11:12
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Футбол
Капитан «Реала» может уехать в Китай
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
Актёр студии «Квартал 95» намерен баллотироваться в Верховную раду
Актёр студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик») намерен баллотироваться в Верховную раду по одному из мажоритарных округов Кривого Рога, заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщило 27 мая издание «Левый берег».
Обновлено в 08:50
Общество
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Гаджеты
ASUS представила ноутбук с двумя экранами
Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено в 09:47
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43