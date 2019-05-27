Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьиПолитсовет 03:30

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Политика В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Здоровье Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.

Музыка Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.

Авто Tesla искусственно урезала функционал базовой версии Model 3 По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.

Гаджеты Intel представил самый мощный процессор Core На мероприятии Kickoff в воскресенье, 26 мая, перед одной из главных выставок для производителей микроэлектроники потребительского сегмента — Computex, — компания Intel приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой процессор будет флагманом линейки Core для настольных компьютеров.

Общество Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Футбол ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.

Происшествия Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия» Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.

Футбол Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив» "Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.

Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.

Футбол Капитан «Реала» может уехать в Китай Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Политика В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Политика Актёр студии «Квартал 95» намерен баллотироваться в Верховную раду Актёр студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик») намерен баллотироваться в Верховную раду по одному из мажоритарных округов Кривого Рога, заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщило 27 мая издание «Левый берег».

Общество При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Гаджеты ASUS представила ноутбук с двумя экранами Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.