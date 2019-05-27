Религия
Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьиРБК 04:34
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
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«Как сто лет назад пролилась кровь»: митрополит сравнил акции в сквере с расстрелом царя
Екатеринбург Онлайн03:52
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