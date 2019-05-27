Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьиРБК 04:34

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
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Протоиерей поддержал сравнение «битвы за сквер» в Екатеринбурге с расстрелом Романовых

URA.Ru11:17

В РПЦ одобрили применение дубинки к протестующим в Екатеринбурге

Национальная служба новостей07:47

Митрополит Кирилл сравнил протесты против Храма-на-Драме с расстрелом царской семьи

ТагилСити.ру04:35

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

РБК04:34

«Как сто лет назад пролилась кровь»: митрополит сравнил акции в сквере с расстрелом царя

Екатеринбург Онлайн03:52

Митрополит Кирилл сравнил протесты в сквере с расстрелом царской семьи

Екатеринбург-ТВ03:00

Митрополит Кирилл сравнил протесты за сквер в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Znak.com02:17
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
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Обновлено 25 мая в 12:44
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Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
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Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
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Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

Опасность новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков до сих пор сохраняется, заявил глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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В одесской колонии подняли бунт

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ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
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Происшествия

Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга

Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Политика

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка

Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Авто

Volkswagen ID. R попробует установить новый рекорд Нюрбургринга

R, за рулем которого будет находиться французский гонщик Ромен Дюма, попытается пройти дистанцию со средней скоростью свыше 185 км/ч.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка

Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Авто

Сотрудники Skoda раскрыли название внедорожного пикапа на базе Kodiaq

По сравнению с «донорским» кроссовером Kodiaq, транспортное средство получит обновленную структуру кузова, а также увеличенный клиренс и новые внедорожные колеса с шинами Rockstar II, дающие несколько дополнительных сантиметров просвета.
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Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
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Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
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