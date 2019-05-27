Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьиРБК 04:34

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
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Екатеринбургский митрополит сравнил ситуацию вокруг строительства храма с расстрелом царской семьи

Коммерсантъ03:53

Митрополит Кирилл сравнил протесты против Храма-на-Драме с расстрелом царской семьи

ТагилСити.ру04:35

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

РБК04:34

Историки раскритиковали сравнение «битвы за сквер» в Екатеринбурге с расстрелом Романовых

URA.Ru06:10

«Как сто лет назад пролилась кровь»: митрополит сравнил акции в сквере с расстрелом царя

Екатеринбург Онлайн03:52

Митрополит Кирилл сравнил протесты в сквере с расстрелом царской семьи

Екатеринбург-ТВ03:00

Митрополит Кирилл сравнил протесты за сквер в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Znak.com02:17
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Два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля.
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Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
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В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.
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В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Семь человек пострадали при обрушении лесов на курорте «Игора»

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Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С

Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.
Обновлено вчера в 10:36
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Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек

Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине.
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Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

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Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
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Гройсман прокомментировал возможность дефолта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
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Авто

Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте

Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
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В Москве пройдет третий Форум социальных инноваций регионов

С 19 по 21 июня в Москве в павильоне №75 на ВДНХ пройдет третий Форум социальных инноваций регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
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Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
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