Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьиРБК 04:34

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

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