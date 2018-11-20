Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»
РИА Новости
вчера в 22:58

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Об этом архиерей Украинской православной церкви заявил в видеообращении, посвященном допросу в СБУ.
РИА Новостивчера в 22:58
с чего всё началось
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал видеообращение
, в котором прокомментировал свой вызов в СБУ на допросы и назвал президента Украины Петра Порошенко современным гонителем церкви.
Life.ru01:34

Подробнее о событии

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

Российская газета01:43

Украинский митрополит назвал Порошенко гонителем церкви

Телеканал 360°01:23

В Порошенко разглядели гонителя церкви

Lenta.ru00:49

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

РБК00:27

Архиерей УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

Газета.Ru00:07

Митрополит Лука назвал Порошенко «гонителем церкви»

RT на русскомвчера в 23:35

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

РИА Новостивчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика

ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

По словам Могерини, ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.
Обновлено в 02:02
Политика

На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

Обновлено в 02:09
Политика

«Единая Россия» помогла Ищенко пройти муниципальный фильтр в Приморье

Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика

Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД

Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.
Обновлено в 01:37
Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

Обновлено в 02:10
Политика

WP: США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, передает Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме и официальную переписку.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 02:06
Политика

Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.
Обновлено в 02:03
Политика

Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 02:02
Политика

Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 01:30
Политика

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 02:10
Политика

Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

Как полагают британские аналитики, обезопасить эти государства будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству

Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 02:08
Политика

Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

Обновлено в 02:08
Главное