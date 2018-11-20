Политика
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Об этом архиерей Украинской православной церкви заявил в видеообращении, посвященном допросу в СБУ.
РИА Новостивчера в 22:58
с чего всё началось
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал видеообращение, в котором прокомментировал свой вызов в СБУ на допросы и назвал президента Украины Петра Порошенко современным гонителем церкви.Life.ru01:34
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