Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный иерарх канонической Украинской православной церкви, не согласившийся с мнением Собора епископов УПЦ, заявил, что решение Собора обязательно для всех.

Митрополит Симеон назвал решение Собора УПЦ обязательным для всех

Политика Политика Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Политика Политика США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Политика США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла "международную сеть", которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА "Новости".

Политика Политика ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.

Политика Политика Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить о тяжелых временах войны.

Политика Политика WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп Комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки, пишет The Washington Post.

Политика Политика Чавушоглу назвал приобретение Турцией С-400 у России «решённым делом» Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 — «решённое дело».

Политика Политика Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.

Политика Политика ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.

Политика Политика NBC: спецслужбы США завербовали информаторов в караване мигрантов Спецслужбы США осуществляют тайное наблюдение за караваном мигрантов, который сейчас приближается к границе между Калифорнией и Мексикой, при помощи платных агентов, передает NBC News.

Политика Политика Саакашвили назвал себя малоимущим Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.

Армия и оружие Армия и оружие Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Армия и оружие Армия и оружие Новые танки Т-72Б3М начали поступать в войска Новые танки с повышенной защитой Т-72Б3М начали поступать в части Сухопутных войск (СВ). Об этом сообщил в среду газете "Красная звезда" главком СВ Олег Салюков.

Политика Политика МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии.