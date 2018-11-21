Политика

Митрополит Симеон назвал решение Собора УПЦ обязательным для всех
РИА Новости
12:40

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный иерарх канонической Украинской православной церкви, не согласившийся с мнением Собора епископов УПЦ, заявил, что решение Собора обязательно для всех.
РИА Новости12:40

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Встречавшийся с Порошенко митрополит УПЦ отказался поддерживать автокефалию

ФАН17:06

Мятежный митрополит УПЦ отказался от участия в «объединительном» соборе

Телеканал 360°15:11

Скандальный митрополит УПЦ передумал присоединяться к «сборищу раскольников»

Взгляд.ру15:29

Единственный митрополит УПЦ, планировавший быть на «объединительном» соборе, изменил решение

Интерфакс13:50

Митрополит Симеон назвал решение Собора УПЦ обязательным для всех

РИА Новости12:40

Собравшийся в «автокефалию» митрополит УПЦ МП Симеон неожиданно передумал

Российский Диалог15:36

Поддерживаемый Порошенко митрополит Симеон назвал обязательным к исполнению решение Собора УПЦ МП

ИА Новороссия14:28
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика

Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 18:30
Политика

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 18:03
Политика

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла "международную сеть", которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:17
Политика

ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации

Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.
Обновлено в 14:22
Политика

Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить о тяжелых временах войны.
Обновлено в 18:12
Политика

WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп

Комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки, пишет The Washington Post.
Обновлено в 17:59
Политика

Чавушоглу назвал приобретение Турцией С-400 у России «решённым делом»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 — «решённое дело».
Обновлено в 18:30
Политика

Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 18:22
Политика

ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 17:08
Политика

NBC: спецслужбы США завербовали информаторов в караване мигрантов

Спецслужбы США осуществляют тайное наблюдение за караваном мигрантов, который сейчас приближается к границе между Калифорнией и Мексикой, при помощи платных агентов, передает NBC News.
Обновлено в 18:16
Политика

Саакашвили назвал себя малоимущим

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Новые танки Т-72Б3М начали поступать в войска

Новые танки с повышенной защитой Т-72Б3М начали поступать в части Сухопутных войск (СВ). Об этом сообщил в среду газете "Красная звезда" главком СВ Олег Салюков.
Обновлено в 18:00
Политика

МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения

Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии.
Обновлено в 16:12
Политика

Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения

Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.
Обновлено в 16:41
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