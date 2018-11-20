Политика
Митрополит Лука раскритиковал «тайную вечерю» Порошенко
Митрополит Лука раскритиковал «тайную вечерю» ПорошенкоNews.ru07:28
Помимо прочего, Лука высказался в адрес представителей канонической УПЦ, которые участвовали в тайной встрече с Петром Порошенко в «Украинском доме» (бывшем музее Ленина).
News.ru07:28
с чего всё началось
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал видеообращение, в котором прокомментировал свой вызов в СБУ на допросы и назвал президента Украины Петра Порошенко современным гонителем церкви.Life.ru01:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика
ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации
Организация по запрещению химического оружия одобрила увеличение бюджета, дополнительные средства в том числе пойдут на работу механизма по определению виновных в химатаках, против которого выступали Россия и Китай.
Обновлено в 11:46
Политика
Минфин США ввёл санкции против двух российских компаний
Ранее Минфин США внёс санатории Крыма в санкционный список.
Обновлено в 11:53
Политика
В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол
В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану
До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 11:52
Политика
Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 11:04
Политика
Сенатор назвала свои слова о питании россиян глупостью из Telegram
Признав, что на 3,5 тыс. действительно трудно прожить, Лахова отметила, что сама себе частенько устраивает разгрузочные дни, во время которых питается гречкой, и это полезно для здоровья.
Обновлено в 11:50
Политика
Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений
Обновлено в 08:34
Политика
«Газпром» указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России
«Украина была так занята борьбой с «Северным потоком-2», что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб м. газа в год», — заявил Куприянов.
Обновлено в 11:52
Политика
Могерини исключила возможность превращения ЕС в военный союз
Европейский союз не будет преобразован в военный союз.
Обновлено в 11:51
Политика
ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр
Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В российской армии возродят институт сестер милосердия
В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 11:37
Политика
Рада направила проект о переименовании Кировоградской области в КС
Верховная рада Украины с третьего раза направила законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.
Обновлено в 11:38
Политика
Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара
Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:13
Политика
Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию
Министерство транспорта России прорабатывает вопрос организации авиарейса из крымского Симферополя в сирийский Дамаск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше
Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.
Обновлено в 11:09