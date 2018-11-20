Политика

Митрополит Александр сравнил митрополита Луку с коровой
Политика Сегодня
04:45

Знаете, есть такая пословица «чья бы корова мычала». Я просто знаю владыку Луку много-много лет, — загадочно сказал митрополит Александр, не став уточнять, что конкретно имеет в виду. В видеобращении митрополит Лука рассказывает о встрече с сотрудниками в СБУ, которые, впрочем, вели себя корректно.
Политика Сегодня04:45
с чего всё началось
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал видеообращение
, в котором прокомментировал свой вызов в СБУ на допросы и назвал президента Украины Петра Порошенко современным гонителем церкви.
Life.ru01:34

Подробнее о событии

В РПЦ назвали «беседы» СБУ со священнослужителями попыткой устрашить людей, несогласных с Киевом

ФАН05:39

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

Московский Комсомолец01:52

В Порошенко разглядели гонителя церкви

Газета.Ru02:44

Украинский митрополит назвал Порошенко гонителем церкви

Телеканал 360°01:23

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

РБК00:27

Митрополит Лука назвал Порошенко «гонителем церкви»

RT на русскомвчера в 23:35

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

РИА Новостивчера в 22:58
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Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
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Политика

Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 08:34
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 08:07
Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 08:34
Политика

Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

Обновлено в 08:10
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 08:01
Политика

Избирком Приморья нашел нарушения у ряда кандидатов в губернаторы

Избирком Приморья при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами в губернаторы подписей муниципальных депутатов и глав районов обнаружил нарушения у ряда кандидатов, сообщила РИА Новости во вторник секретарь избиркома Наталья Камаева.
Обновлено в 08:38
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Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Люди, которые пережили ужасы и голод.
Обновлено в 08:42
Политика

Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 07:47
Политика

В УПЦ заявили о провокациях из-за «объединительного собора»

На Украине организованы провокации против иерархов, на священнослужителей оказывают давление, чтобы принудить их к участию в "объединительном соборе".
Обновлено в 08:41
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
Обновлено в 08:27
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