с чего всё началось

Знаете, есть такая пословица «чья бы корова мычала». Я просто знаю владыку Луку много-много лет, — загадочно сказал митрополит Александр, не став уточнять, что конкретно имеет в виду. В видеобращении митрополит Лука рассказывает о встрече с сотрудниками в СБУ, которые, впрочем, вели себя корректно.

Политика Политика В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца 2018 года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление украинской морской охраны.

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Армия и оружие Армия и оружие Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.

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Армия и оружие Армия и оружие КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.

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