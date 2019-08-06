Политика

Митрохину вновь отказали в регистрации на выборах в МосгордумуНовые Известия 12:37

Окружная избирательная комиссия повторно отказала известному московскому политику, члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
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Окружная избирательная комиссия повторно отказалась регистрировать бывшего председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму, пишет
 «Интерфакс».
Медиазона12:54

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Окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать С.Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Агентство Москва11:34

Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ведомости12:02

Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

РЕН ТВ11:45

Окружной избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборах в Мосгордуму

Интерфакс11:39

Избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму

РБК13:03

Окружной избирком № 43 отказал Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

ТАСС11:29

Сергею Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Эхо Москвы15:04
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
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