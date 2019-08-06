Политика
Митрохину вновь отказали в регистрации на выборах в МосгордумуНовые Известия 12:37
Окружная избирательная комиссия повторно отказала известному московскому политику, члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
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с чего всё началось
Окружная избирательная комиссия повторно отказалась регистрировать бывшего председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».Медиазона12:54
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