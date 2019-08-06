Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в МосгордумуВедомости 12:02
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны.
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с чего всё началось
Окружная избирательная комиссия повторно отказалась регистрировать бывшего председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».Медиазона12:54
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