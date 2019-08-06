Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в МосгордумуВедомости 12:02
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Окружная избирательная комиссия повторно отказалась регистрировать бывшего председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».Медиазона12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Экономика
Пряники и вафли оказались самыми популярными сладостями у россиян
Отечественные эксперты проанализировали данные «Такском» и установили, какие сладости у россиян оказались самыми популярными.
Обновлено в 10:41
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств
По итогам первой половины этого года количество несостоявшихся тендеров на государственные закупки жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, приводит данные расчетов аналитической компании Headway газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 18:53
Футбол
«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2.
Обновлено в 12:56
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Наука
Моргающий робоглаз научился имитировать сухость настоящего
Плюс, у искусственного глаза есть биомиметическое веко, способное моргать, а также слезный канал.
Обновлено в 05:18
Кино
Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре
Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
Обновлено в 12:30
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:08
Наука
Найден легкий способ затормозить старение мозга
В апреле ученые из Бостонского университета заявили, что риск развития деменции можно снизить благодаря 2,5 часам физической активности в неделю.
Обновлено в 18:57
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Обновлено в 05:21
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Культура
Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации
Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07