Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты МосгордумыРоссийская газета 13:03
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы. Как пояснил "РГ" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, теперь окружная избирательная комиссия в самое ближайшее время будет вынуждена его все-таки зарегистрировать.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфакс11:48
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