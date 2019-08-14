Политика
Митрохина зарегистрировали на выборы в МосгордумуКоммерсантъ 11:05
Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых. Ранее Мосгоризбирком отказался допустить господина Митрохина до выборов, однако Мосгорсуд обязал облизбирком зарегистрировать его кандидатом в депутаты.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфаксвчера в 11:48
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