Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

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Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых. Ранее Мосгоризбирком отказался допустить господина Митрохина до выборов, однако Мосгорсуд обязал облизбирком зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

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