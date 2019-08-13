Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты МосгордумыРоссийская газета вчера в 13:03

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы. Как пояснил "РГ" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, теперь окружная избирательная комиссия в самое ближайшее время будет вынуждена его все-таки зарегистрировать.
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с чего всё началось

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Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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