Политика
Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборах в МосгордумуПолитика Сегодня 10:54
Окружная избирательная комиссия в среду, 14 августа, зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу. Ранее политик обжаловал решение окружного избиркома, который отказал в регистрации в 43-м округе.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфаксвчера в 11:48
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США не планируют размещение ракет в Европе
Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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Обновлено вчера в 09:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Здоровье
В Минздраве сообщили о росте числа россиян с синдромом Дауна
В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6, отмечается в сборнике Минздрава за 2013 год.
Обновлено в 20:26
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Происшествия
У сотрудника ФБК во время обыска изъяли более двух миллионов рублей
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против ФБК о легализации денежных средств на 1 млрд рублей.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика
Болтон: Трамп считает, что наладил с Путиным очень хорошие отношения
Президент США Дональд Трамп считает, что у него с российским коллегой Владимиром Путины сложились очень хорошие личные отношения.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено в 11:11
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
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Крокодил съел десятилетнего ребенка на Филиппинах
Десятилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила на Филиппинах, сообщает газета Tempo со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Обновлено в 18:56
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Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
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Обновлено вчера в 22:40