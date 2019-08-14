Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

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Окружная избирательная комиссия в среду, 14 августа, зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу. Ранее политик обжаловал решение окружного избиркома, который отказал в регистрации в 43-м округе.

Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму

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