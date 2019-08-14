Политика
Митрохина с третьей попытки зарегистрировали на выборы в МосгордумуМосковский Комсомолец 13:55
На заседаниях ЦИК с приглашением кандидатов-оппозиционеров периодически звучала тема «автоматической» регистрации представителей провластных партий, а также провластных кандидатов-одиночек.
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с чего всё началось
Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась его регистрировать кандидатом, сославшись на высокий процент брака в подписях избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения. Отказ он обжаловал в Мосгоризбиркоме.Интерфаксвчера в 11:48
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