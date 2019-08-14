Политика

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали на выборы в МосгордумуМосковский Комсомолец 13:55

На заседаниях ЦИК с приглашением кандидатов-оппозиционеров периодически звучала тема «автоматической» регистрации представителей провластных партий, а также провластных кандидатов-одиночек.
Читать в источнике
Комментировать61
с чего всё началось

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась его регистрировать кандидатом, сославшись на высокий процент брака в подписях избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения. Отказ он обжаловал в Мосгоризбиркоме.
Интерфаксвчера в 11:48

Подробнее о событии

Окружная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина

Коммерсантъ16:34

Допускай или вали. Власти превратили конфликт вокруг Мосгордумы в федеральную проблему

Новая газета14:37

Окружной избирком № 43 зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

ТАСС10:51

Что произошло за день: среда, 14 августа

Интерфакс13:46

Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

РБК11:11

Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

RT на русском11:03

Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы

РИА Новости05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Футбол

«Реал» предлагает «ПСЖ» обменять Винисиуса на Неймара

Ранее Sports.es сообщал, что «Реал» предложил Неймару пятилетний контракт на 200 млн евро.
Обновлено в 07:05
Транспорт

В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поезде

Обновлено в 16:34
Экономика

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Британка сварила яйца в микроволновке и осталась без глаза

Обновлено в 10:16
Политика

Крым заявил о законном праве на поставку воды из Днепра

Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.
Обновлено 12 августа в 15:37
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено в 15:09
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Теннис

Рублев обыграл Вавринку и вышел на Федерера в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 17:04
Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

К самолету Шойгу попытался приблизиться истребитель НАТО

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Общество

Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе

В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Футбол

Ливерпуль — Челси 2:2 (Завершён 2-й экстра-тайм)

14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 09:55
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Кино

Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк

Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество

Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Гаджеты

Компания HTC представила смартфон Wildfire X

Обновлено в 13:10
Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Политика

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное