Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась его регистрировать кандидатом, сославшись на высокий процент брака в подписях избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения. Отказ он обжаловал в Мосгоризбиркоме.

с чего всё началось

На заседаниях ЦИК с приглашением кандидатов-оппозиционеров периодически звучала тема «автоматической» регистрации представителей провластных партий, а также провластных кандидатов-одиночек.

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

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