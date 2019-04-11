Футбол

Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитиюЧемпионат 08:01

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.
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Митрофанов о назначении на пост замгендиректора РФС: Ну какие комментарии? Работать надо

Фонтанка.Ру09:05

Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитию

Чемпионат08:01

Дюков: «Формируем новый блок, отвечающий за развитие РФС. Руководить им будет Митрофанов»

Sport24.ru08:09

Митрофанов займет должность заместителя генерального директора РФС

Матч ТВ08:31

Стала известна должность экс-гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова в РФС

Нева Спорт08:26

Митрофанов займет должность заместителя генерального директора РФС

Sportbox.RU08:31

Митрофанов будет работать в РФС

Soccer.ru08 апреля в 04:14
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Футбол

Месси получил травму в матче ЛЧ

Обновлено в 02:51
Космос

Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен

Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
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Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге

Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Обновлено в 10:21
Общество

Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак

Обновлено в 08:18
Политика

Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Обновлено в 10:02
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Политика

Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом

Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика

Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы

Во время заседания Совета Безопасности ООН в среду, 10 апреля, вице-президент США Майк Пенс попытался выгнать из зала постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду.
Обновлено вчера в 17:38
Спорт

Туктамышева вывела сборную России в лидеры командного ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева занимает второе место после исполнения короткой программы на командном чемпионате мира, который стартовал в Японии.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца

Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
Обновлено в 10:10
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»

Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Происшествия

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке

Обновлено в 10:02
Политика

Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Футбол

Галицкий в РФС возглавил комитет детско-юношеского футбола

Президент футбольного клуба «Кранодар» Сергей Галицкий, ранее вошедший в новый состав исполкома Российского футбольного союза, теперь возглавил там комитет детско-юношеского футбола.
Обновлено в 10:28
Политика

Россельхознадзор: Белоруссия поставляет в РФ санкционные фрукты

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018–2019 годах систематически выявлялись поставки санкционной продукции под видом белорусской, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в республике.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Боевики атакуют позиции сирийской армии в Идлибе – МИД России

Боевики не прекращают атаки на позиции армии Сирии в Идлибе, а Россия и Турция продолжают работу по деэскалации ситуации.
Обновлено в 09:45
Политика

Порошенко намерен стать депутатом Европарламента

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 09:07
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:39
Гаджеты

Huawei презентовал ноутбук MateBook E 2019

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

44-летняя экс-жена Марата Башарова спровоцировала слухи о беременности

Бывшая жена Марата Башарова пришла на премьеру с нынешним мужем Артемом Ильясовым и с трудом скрывала округлившийся живот.
Обновлено в 05:26
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 08:36
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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