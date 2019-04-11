Футбол
Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитиюЧемпионат 08:01
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.
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Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке
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Галицкий в РФС возглавил комитет детско-юношеского футбола
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Обновлено в 09:45
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Порошенко намерен стать депутатом Европарламента
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
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Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
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