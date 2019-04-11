Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитиюЧемпионат 08:01

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.

Спорт день за днем

Политика Сноуден прокомментировал арест Ассанжа Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Здоровье BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.

Спорт Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.

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Здоровье В Екатеринбурге посетители зоопарка возмутились худобой животных Екатеринбургскому зоопарку пришлось оправдываться за состояние своих животных.

Происшествия Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Экономика ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.

Футбол «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Политика Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Общество Симоньян рассказала, почему момент ареста Ассанжа сняли только Ruptly Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеоагентство Ruptly было единственным СМИ, которое сняло момент ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, представителей других СМИ в этот момент на месте не было.

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Технологии «ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.