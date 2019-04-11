Футбол

Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитиюЧемпионат 08:01

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.
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Митрофанов о назначении на пост замгендиректора РФС: Ну какие комментарии? Работать надо

Фонтанка.Ру09:05

Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитию

Чемпионат08:01

Митрофанов займет должность заместителя генерального директора РФС

Sportbox.RU08:31

Митрофанов займет должность заместителя генерального директора РФС

Матч ТВ08:31

Стала известна должность экс-гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова в РФС

Нева Спорт08:26

Дюков: «Формируем новый блок, отвечающий за развитие РФС. Руководить им будет Митрофанов»

Sport24.ru08:09

Максим Митрофанов в центре порочного круга. Как экс гендиректор «Зенита» будет развивать российский футбол

Спорт день за днем09 апреля в 05:08
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Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

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Сноуден прокомментировал арест Ассанжа

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Политика

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По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
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BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей

Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
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Спорт

Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
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Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

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Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
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Здоровье

В Екатеринбурге посетители зоопарка возмутились худобой животных

Екатеринбургскому зоопарку пришлось оправдываться за состояние своих животных.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Пес помешал самолету с первой попытки сесть в аэропорту Петрозаводска

Обновлено в 08:25
Футбол

«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги

Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня

Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Авто

Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро

Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Экономика

Микрофинансовые организации предложили запретить

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовой деятельности в России.
Обновлено в 08:25
Наука

Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Дочки Дарьи Сагаловой не ревнуют маму к третьему ребенку

Обновлено в 09:02
Общество

Симоньян рассказала, почему момент ареста Ассанжа сняли только Ruptly

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеоагентство Ruptly было единственным СМИ, которое сняло момент ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, представителей других СМИ в этот момент на месте не было.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Более 60 детей эвакуированы из-за замыкания в здании в Краснодаре

Обновлено в 09:11
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
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Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
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Игры

К Little Nightmares выйдет приквел Very Little Nightmares

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Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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