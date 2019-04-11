Футбол
Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитиюЧемпионат 08:01
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.
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Бывший гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов назначен заместителем генерального директора РФС
Петербургский дневник11:58
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Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
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Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»).
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
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Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
За выход в финал женского чемпионата мира 2019 российские девушки 13 апреля поспорят с командой США, обыгравшей в 1/4 финала Японию (4:0).
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Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
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В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
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АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
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Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Политика
МИД Британии поблагодарил Эквадор за помощь в аресте Ассанжа
Министерство иностранных дел Великобритании выразило благодарность правительству Эквадора за содействие в аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 06:48
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Технологии
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
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Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
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Энергетика
Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
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У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
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Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
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Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Обновлено в 12:09
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КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
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Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
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ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02