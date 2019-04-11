Футбол

Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитиюЧемпионат 08:01

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займёт пост заместителя генерального директора РФС по развитию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Митрофанов о назначении на пост замгендиректора РФС: Ну какие комментарии? Работать надо

Фонтанка.Ру09:05

Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС по развитию

Чемпионат08:01

Стала известна должность экс-гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова в РФС

Нева Спорт08:26

Митрофанов займет должность заместителя генерального директора РФС

Матч ТВ08:31

Митрофанов займет должность заместителя генерального директора РФС

Sportbox.RU08:31

Бывший гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов назначен заместителем генерального директора РФС

Петербургский дневник11:58

Дюков: «Формируем новый блок, отвечающий за развитие РФС. Руководить им будет Митрофанов»

Sport24.ru08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

Обновлено в 10:20
Культура

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Политика

Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»).
Обновлено в 11:09
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 12:37
Хоккей

Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ

За выход в финал женского чемпионата мира 2019 российские девушки 13 апреля поспорят с командой США, обыгравшей в 1/4 финала Японию (4:0).
Обновлено в 13:35
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

Обновлено в 13:23
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Политика

МИД Британии поблагодарил Эквадор за помощь в аресте Ассанжа

Министерство иностранных дел Великобритании выразило благодарность правительству Эквадора за содействие в аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 06:48
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Технологии

Сайт Searchface начал работать через авторизацию

Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Энергетика

Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ

В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Общество

Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Экономика

Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Обновлено в 12:09
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье

В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов

За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное