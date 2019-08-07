Футбол

Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»ТАСС 12:03

Тун — Спартак
завтра
в 13:00
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
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