Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»ТАСС 12:03
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
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