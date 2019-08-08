Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Армия и оружие США похвалили Зеленского за «храбрость» В своем сообщении дипломаты указали на то, что глава Украины и руководство ВСУ смогли сберечь потенциал «для реального прекращения вооруженного противостояния, тем самым, спасая жизни украинцев, ускорив возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем».

Политика Борис Джонсон обещает упростить правила иммиграции для ученых Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать страну «более гостеприимной» для иностранных ученых, 8 августа передает агентство Reuters.

Футбол Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака» После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.

Футбол УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Политика Медведев прокомментировал задержание Атамбаева Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, передает РИА Новости.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Происшествия В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Футбол Ветеран ЦСКА: Чалов не сможет заиграть в АПЛ, его просто сломают Фёдор не выдержит напряжения в АПЛ. Если трансфер всё же состоится, ЦСКА сильно пострадает от ухода Чалова.

ЖКХ Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».

Политика Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.

Экономика Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Политика Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе Трамп не ответил на вопрос о «вмешательстве» России в выборы в США По данным издания, среди передавших документы в конгресс были Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Политика Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы 8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

Интернет Google закрывает еще один свой сервис Работа «Оповещений карт» будет прекращена 30 сентября этого года. После этого все данные сервиса будут удалены с серверов Google.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Общество Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.