Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площадиRT на русском 13:30
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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В Петербурге затопило полосу аэропорта
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В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
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Обновлено в 12:37
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Ветеран ЦСКА: Чалов не сможет заиграть в АПЛ, его просто сломают
Фёдор не выдержит напряжения в АПЛ. Если трансфер всё же состоится, ЦСКА сильно пострадает от ухода Чалова.
Обновлено в 07:04
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В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
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Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
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Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.
Обновлено в 01:29
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Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
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В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Обновлено в 15:46
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Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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