Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламентаКоммерсантъ 14:18
Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов, начали штурмовать здание парламента. В митинге участвуют около 10 тыс. человек. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает телеканал Rustavi2.
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Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость.
— Георгий Гахария, грузинский политикКоммерсантъ 14:18
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Экономика
Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 06:44
Происшествия
Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Политика
Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате
Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Обновлено в 05:18
Энергетика
Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%
CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер прокомментировали слухи о своем расставании
Мила Кунис и Эштон Катчер поделились видео, которое многие приняли за признание неминуемости их развода.
Обновлено в 11:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Технологии
В России отметили рекордный рост мобильного интернет-трафика
Специалисты отмечают, что в том что растет трафик и снижается количество голосовых звонков есть связь, ведь пользователи стали больше общаться в мессенджерах и через них осуществлять голосовые звонки.
Обновлено в 08:26
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Певица Нюша примеряла кожаное белье
Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Общество
Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей
Обновлено в 10:28
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Здоровье
Врачи назвали признаки рака у мужчин
Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:43
Футбол
СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
Происшествия
РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья
ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено в 15:03
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Музыка
Группа The Hatters презентовала клип на песню «Танцы»
Напомним, в мае прошлого года The Hatters выпустили новый клип про любовь на песню «Наружу изнутри».
Обновлено в 11:59
Хоккей
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Экономика
Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд
На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.
Обновлено в 13:21
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33