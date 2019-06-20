Политика

Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламентаКоммерсантъ 14:18

Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов, начали штурмовать здание парламента. В митинге участвуют около 10 тыс. человек. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает телеканал Rustavi2.
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Георгий Гахария
Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость.
— Георгий Гахария, грузинский политикКоммерсантъ 14:18

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Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента

Коммерсантъ14:18

В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

РИА Новости14:40

Глава парламента Грузии отказался комментировать требования об отставке

Sputnik Грузия15:20

Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизации страны

ТАСС16:08

Спецназ начал разгонять митинг у парламента Грузии

Газета.Ru16:01

Появилось видео протестов у парламента Грузии после инцидента с депутатом

РБК15:12

Оппозиционеры возобновили попытки прорваться в здание парламента Грузии

Интерфакс15:40
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Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год

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Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
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У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

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Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда

Обновлено в 09:01
Политика

Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса

Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.
Обновлено в 12:40
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Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
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Политика

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
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Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

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Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
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Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
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СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»

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РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

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Общество

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Хоккей

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Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
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Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд

На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.
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Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

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