Происшествия

Митингующие в Париже построили баррикады в центре города
РБК
07:23

Активисты, выступающие против повышения цен на бензин во Франции, в субботу устроили массовую акцию протеста в центре Парижа. По оценкам полиции, в городе на митинги собралось около 8000 человек, 5000 из них находятся в районе Елисейских полей, сообщает BFM TV.
РБК07:23
с чего всё началось
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает
 телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.
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