Общество

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".
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Бунт против своих

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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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