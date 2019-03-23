Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".
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Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
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В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
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Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.
Обновлено в 11:12
Спорт
Йоханнес Бе побил рекорд Фуркада по количеству побед за сезон
25-летний норвежец побил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
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Кино
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Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Культура
Макаревич нарисовал очкастую свинью на заседании совета Госдумы
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич присутствовал на заседании Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено вчера в 08:40
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Вечером в субботу, 23 марта, посетителям двух ТРК «Континент» пришлось оставить шопинг из-за эвакуаций.
Обновлено в 12:42
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Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Авто
УАЗ возобновил работу над проектом кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено в 11:20
Спорт
Большунов уступил Клебо в масс-старте финала Кубка мира
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия
4 человека погибли при пожаре на предприятии в Липецкой области
По данным РЕН ТВ, в результате ЧП погибли четыре человека.
Обновлено в 03:36
Футбол
Херард Лопес: «Пике ушел из сборной Испании не ради Каталонии»
Главный тренер сборной Каталонии Херард Лопес уверен, что защитник "Барселоны" Жерар Пике ушел из сборной Испании не из-за каталонской команды.
Обновлено в 11:45
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции против спама
Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55