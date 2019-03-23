Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках

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