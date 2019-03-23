Политика

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".
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Митинг в поддержку Грудинина в Москве собрал всего 2,5 тыс. человек

NashGorod.ru09:14

Акция КПРФ в поддержку Грудинина провалилась. Против него выступили сами коммунисты

URA.Ru07:17

«Отдай жене деньги»: коммунисты обратились к Грудинину на митинге

SM News07:17

На акции КПРФ призвали не позволять Грудинину унижать бывшую жену

Life.ru06:26

В Москве провалился митинг КПРФ в поддержку Грудинина

Новые Известия06:22

В Москве провалился митинг в поддержку Грудинина

Inkazan08:36

Грудинин сравнил себя с настоящими олигархами

Свободная Пресса06:12
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Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
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Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Армия и оружие

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Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
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«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения

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Армия и оружие

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«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
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Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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