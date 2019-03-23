Политика
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".
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Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Спорт
Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»
Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Обновлено в 09:09
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» для НАТО
Бомбардировки Югославии в 1999 году навсегда останутся «пятном позора» на репутации НАТО. Об этом написали на сайте МИД России.
Обновлено в 10:09
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика
В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко
Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:20
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
«Русские витязи» прибыли на авиасалон в Малайзию
Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" прибыла в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA-2019, который с 26 марта будет проходить на острове Лангкави.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
Обновлено в 05:30
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения
"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
Обновлено в 05:54
Политика
США ввели санкции против Венесуэлы
В пятницу, 22 марта, власти США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы BANDES.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину
Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
Президент «Спартака» прокомментировал уход Мескини из команды
Бывший футболист «Спартака» бразилец Алекс Мескини не смог раскрыться «из-за ситуации семье».
Обновлено в 07:21
Происшествия
МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта
В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Наука
Ученые нашли простой способ борьбы с контрафактом
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ для проверки подлинности фармацевтических препаратов и пищевых продуктов с использованием видеофиксации.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.
Обновлено в 10:17
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши
Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Футбол
Месси получил травму в сборной Аргентины
За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15