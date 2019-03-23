Общество

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бунт против своих

Полит.ру11:01

Митинг в поддержку Грудинина в Москве собрал всего 2,5 тыс. человек

NashGorod.ru09:14

«Отдай жене деньги»: коммунисты обратились к Грудинину на митинге

SM News07:17

В Москве провалился митинг в поддержку Грудинина

Inkazan08:36

На акции КПРФ призвали не позволять Грудинину унижать бывшую жену

Life.ru06:26

В Москве провалился митинг КПРФ в поддержку Грудинина

Новые Известия06:22

Акция КПРФ в поддержку Грудинина провалилась. Против него выступили сами коммунисты

URA.Ru07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Обновлено в 06:05
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Двое мужчин одновременно упали с высоты в Новой Москве

Обновлено в 10:24
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика

В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля

Признание США Голан израильской территорией может подорвать перспективы урегулирования между арабским миром и Израилем.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше

Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Общество

Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой

Оппонирующему действующей власти политику Алексею Навальному надоело испытывать на себе слежку со стороны людей, которые, по его мнению, наняты государством.
Обновлено в 07:10
Спорт

Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене

Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Общество

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Хоккей

Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".
Обновлено в 07:44
Спорт

Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку

Обновлено в 11:43
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 11:28
Футбол

Президент «Спартака» прокомментировал уход Мескини из команды

Бывший футболист «Спартака» бразилец Алекс Мескини не смог раскрыться «из-за ситуации семье».
Обновлено в 07:21
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

"Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
Обновлено в 09:00
Политика

Гуайдо назвал арест своего соратника слабостью Мадуро

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что арест его соратников показывает слабость режима президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено 21 марта в 12:14
Политика

На Украине появится День памяти жертв «российско-украинской войны»

В Министерстве подчеркнули, что в этот день на Украине будут почитать "защитников, участвовавших в российско-украинской войне".
Обновлено в 04:15
Космос

В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта

Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
Обновлено вчера в 15:50
Спорт

Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию

Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:43
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Обновлено в 10:35
Футбол

Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020

Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:05
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Обновлено в 09:30
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА

Обновлено в 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное