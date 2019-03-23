Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионникахНьюс-НН 10:20
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ. Однако они больше походили на одиночные пикеты. Об этом сообщают "Новые известия".
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Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Обновлено в 06:05
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Двое мужчин одновременно упали с высоты в Новой Москве
Обновлено в 10:24
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика
В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля
Признание США Голан израильской территорией может подорвать перспективы урегулирования между арабским миром и Израилем.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Общество
Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой
Оппонирующему действующей власти политику Алексею Навальному надоело испытывать на себе слежку со стороны людей, которые, по его мнению, наняты государством.
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Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".
Обновлено в 07:44
Спорт
Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку
Обновлено в 11:43
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Футбол
Президент «Спартака» прокомментировал уход Мескини из команды
Бывший футболист «Спартака» бразилец Алекс Мескини не смог раскрыться «из-за ситуации семье».
Обновлено в 07:21
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
"Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
Обновлено в 09:00
Политика
Гуайдо назвал арест своего соратника слабостью Мадуро
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что арест его соратников показывает слабость режима президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено 21 марта в 12:14
Политика
На Украине появится День памяти жертв «российско-украинской войны»
В Министерстве подчеркнули, что в этот день на Украине будут почитать "защитников, участвовавших в российско-украинской войне".
Обновлено в 04:15
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым
Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
Обновлено вчера в 15:50
Спорт
Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию
Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:43
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Футбол
Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020
Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:05
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Обновлено в 09:30
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33