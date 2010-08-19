Политика
Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте СахароваREGNUM 07:56
В Москве сегодня, 10 августа, начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы».
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«Оппозиции» рекомендовали вести себя корректно на митинге 10 августа, чтобы не провоцировать полицию
Российская Действительность13:40
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
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Почему исчезают математики-одиночки, как люди жили во время плейстоцена на территории Эфиопии и каким был девонский лес, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
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Полиция назвала число задержанных после акции в Москве
За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек.
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Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
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Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Космос
Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц
Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.
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Волейбол
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В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
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Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи
Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.
Обновлено в 15:17
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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Болельщик выбежал на поле в матче «Динамо» — «Зенит»
Болельщик выбежал на поле в матче Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".
Обновлено в 13:40
Футбол
Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»
Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «Атлетико» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики» за 126 млн евро.
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Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Футбол
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша.
Обновлено в 12:36
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
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«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
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В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
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