Политика

Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте СахароваREGNUM 07:56

В Москве сегодня, 10 августа, начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы».
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Беспорядки в Москве 10 августа

Госновости05:34

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Российская Действительность13:40

На митинге оппозиции в Москве нарушений пока не зарегестрировано — МВД

REGNUM08:59
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Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
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Лучшее за день. 8 августа

Почему исчезают математики-одиночки, как люди жили во время плейстоцена на территории Эфиопии и каким был девонский лес, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
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Армия и оружие

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Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Обновлено в 11:52
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
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Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
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Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
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Транспорт

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Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Космос

Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц

Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.
Обновлено вчера в 11:55
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

Обновлено в 12:28
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Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи

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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

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Болельщик выбежал на поле в матче «Динамо» — «Зенит»

Болельщик выбежал на поле в матче Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".
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Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»

Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «Атлетико» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики» за 126 млн евро.
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Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Футбол

На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша.
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Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
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Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson

В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
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