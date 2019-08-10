Общество
Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте СахароваREGNUM 07:56
Митинг является согласованным и проходит на привычном для внесистемщиков месте — проспекте Академика Сахарова рядом с бывшим офисом группы «Мост» Владимира Гусинского, где ныне расположен Внешторгбанк. Митинг был заявлен на 100 тыс. человек.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
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