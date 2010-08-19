Общество

Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте СахароваREGNUM 07:56

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В Москве сегодня, 10 августа, начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы».
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