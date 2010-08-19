В Москве сегодня, 10 августа, начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы».

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Футбол «Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.

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Общество Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

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