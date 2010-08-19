Общество
Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте СахароваREGNUM 07:56
В Москве сегодня, 10 августа, начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
Армия и оружие
В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов
В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей
Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:04
Политика
Согласованный митинг в центре Москвы завершился
Обновлено в 09:54
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Общество
Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова
Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено в 08:21
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Футбол
Радамель Фалькао хочет играть в «Галатасарае»
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао выразил желание сменить клуб и продолжить карьеру в Турции.
Обновлено в 02:12
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Музыка
Суханкина из «Миража» опровергла обвинение в 12-миллионном долге
Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память погибших на подлодке «Курск»
Болельщики петербургского "Зенита" в матче чемпионата России по футболу с московским "Динамо" почтили память погибших на подводной лодке "Курск".
Обновлено в 12:30