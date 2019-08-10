Общество
Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте СахароваREGNUM 07:56
Митинг является согласованным и проходит на привычном для внесистемщиков месте — проспекте Академика Сахарова рядом с бывшим офисом группы «Мост» Владимира Гусинского, где ныне расположен Внешторгбанк. Митинг был заявлен на 100 тыс. человек.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII
Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
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Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Театры
Путин похвалил спектакль, который посмотрел в Севастополе
После окончания представления российский глава пообщался с исполнителями главных ролей и генеральным продюсером Президент РФ Владимир Путин похвалил спектакль "Грифон", который он посмотрел на новой сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", передает РИА Новости.
Обновлено в 18:19
Культура
Чемпионат фейерверков пройдёт в этом году в Калиниграде
ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства.
Обновлено в 15:55
Наука
Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких
Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика
Суд в Тбилиси отпустил Нику Гварамию под залог
Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии залог в размере 40 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Обновлено в 19:57
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Обновлено в 17:19
Футбол
«Кристал Пэлас» и «Эвертон» сыграли вничью
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:55
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Ученые назвали лучшие натуральные средства для похудения
Обновлено в 06:44
Футбол
Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи»
Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Ачинском районе после повторных взрывов снарядов введен режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края после повторных взрывов снарядов на территории воинской части в поселке Каменка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Происшествия
Машина сбила группу дорожников в Дагестане
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Нёноксе мог взорваться ядерный двигатель
Минобороны прямо заявило, что при пуске ракеты, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 10:02