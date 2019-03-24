Общество
Митинг в защиту Байкала прошел в ИркутскеТвой Иркутск 07:08
24 марта митинги и одиночные пикеты проходят в 40 городах России, сообщают организаторы. Акции проводятся с целью обратить внимание общественности и правительства на экологические проблемы Байкала.
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В центре Иркутска 24 марта прошел митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365», передает «Интерфакс».Ведомости05:54
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Ряд требований выдвинули иркутяне, пришедшие на митинг в защиту Байкала 24 марта
Иркутск Сегодня02:45
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НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»
В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
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Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
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Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
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Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Футбол
Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном
Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Зенитные системы С-300 двинулись на запад
Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.
Обновлено в 07:24
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В Петербурге массово эвакуируют торговые центры
Как сообщают читатели портала «Мегаполис», на этот раз массово эвакуируют торговые центры.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Испании полиция задержала пожилых грабителей банков
Правоохранительные органы Испании задержали двух пожилых мужчин 80 и 73 лет, организовавших два ограбления банков в Барселоне.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой
Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
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Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
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Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Болезни сердца: Как оценить риск в домашних условиях и предотвратить опасность
Медики из Великобритании рассказали, как оценить в домашних условиях риск появления болезней сердца и предотвратить их.
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Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская
"Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", — сказала собеседница агентства.
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Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
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Бузова проигнорировала открытие салона сестры
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Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
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Со счетов Венесуэлы в международных банках похищено более $ 30 млрд
За последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $ 30 млрд.
Обновлено в 03:20