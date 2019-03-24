Митинг в защиту Байкала прошел в ИркутскеТвой Иркутск 07:08

с чего всё началось

24 марта митинги и одиночные пикеты проходят в 40 городах России, сообщают организаторы. Акции проводятся с целью обратить внимание общественности и правительства на экологические проблемы Байкала.

Митинг в защиту Байкала прошел в Иркутске

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