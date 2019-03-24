Митинг в защиту Байкала проходит в ИркутскеИркутск Сегодня 02:18

Сегодня, 24 марта, в Иркутске у памятника Александру Третьему проходит митинг в защиту Байкала, организованный противниками строительства в Култуке китайского завода по розливу байкальской воды. На митинге собрались сотни людей.

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

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