с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Москве, прошедшего 27 июля в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Авто Changan объявил стоимость кроссовера Changan CS35 Plus для России Российское представительство компании Changan назвало российскую цену на кроссовер CS35 Plus.

Политика Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Здоровье В Минздраве дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров Минздрав рекомендует людям, проживающим в задымленных от лесных пожарах регионах РФ, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям для предупреждения отравления продуктами горения и предотвращения развития заболеваний.

Футбол «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд» "Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.

Происшествия Неизвестные запустили фейерверк в протестующих в Гонконге В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу протестующих, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел возле отделения полиции.

Происшествия Офис «Единой России» подожгли в Новосибирске В ночь на понедельник, 29 июля, неустановленный мужчина поджег новосибирское отделение партии «Единая Россия».

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.

Экономика Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Игры Стало известно возможное название новой Need for Speed В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Политика Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

Музыка Музыкальный фестиваль Top Fili music-2019 откроется в московском парке «Фили» 1 августа Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music-2019 стартует в московском парке "Фили" 1 августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.