Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядкиLenta.ru вчера в 09:57
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Москве, прошедшего 27 июля в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте управления СК по Москве.Медиазонавчера в 09:25
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