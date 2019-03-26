Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочнымРегион online вчера в 08:11

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника. Как стало известно «Регион online», организаторы с трибуны заявили о намерении стоять до момента, пока Юнус-Бек Евкуров, глава республики, и правительство не уйдут в отставку. То есть, объявили митинг бессрочным.
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с чего всё началось
В столице республики Ингушетии Магасе начался согласованный митинг против соглашения об административных границах с Чечней, трансляцию в YouTube ведет
 издание «Фортанга».
Новая газетавчера в 05:04

Подробнее о событии

Правительство Ингушетии заявило о незаконности превращения митинга в Магасе в бессрочный

Росбалтвчера в 22:44

Участники митинга в Магасе не будут расходиться

Obzor.ioвчера в 09:40

Митинг в Магасе объявлен организаторами бессрочным

Эхо Москвывчера в 18:05

Пикетчица в Петербурге потребовала отставки главы Ингушетии

Кавказский узелвчера в 17:41

В Магасе начался митинг против соглашения о границах с Чечней. Организаторы говорят о 10 тысячах участников

Новая газетавчера в 05:04

Власти Ингушетии заявили об отказе протестующих в Магасе от диалога

Коммерсантъвчера в 17:40

Общественные обсуждения закона о референдуме в Ингушетии начнутся до конца марта

Это Кавказ25 марта в 14:15
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Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

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Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
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Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов

Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

США впервые испытали противоракеты залповым пуском

Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие

Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ

Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено вчера в 21:52
Авто

Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей

На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика

В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Наука

Румынские инженеры разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Усовершенствованный прототип «летающей тарелки» получит название ADIFO.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

16 мая 2018 года К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Технологии

Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей

Приложение GuruShots позволяет пользователям каждый день участвовать в конкурсах, создавая фотографии в соответствии с тематическими заданиями.
Обновлено вчера в 12:02
Финансы

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы Радио «Комсомольская правда», рассказал о задачах, которые Россия ставила перед собой в Сирии, начиная там военную операцию в сентябре 2015 года.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

Обновлено вчера в 10:24
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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