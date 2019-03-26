Митинг в Ингушетии объявили бессрочнымРегион online вчера в 08:11

с чего всё началось

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника. Как стало известно «Регион online», организаторы с трибуны заявили о намерении стоять до момента, пока Юнус-Бек Евкуров, глава республики, и правительство не уйдут в отставку. То есть, объявили митинг бессрочным.

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Политика Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Армия и оружие Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.

Авто Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Политика В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.

Политика МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.

Происшествия Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Политика Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского 16 мая 2018 года К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Технологии Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей Приложение GuruShots позволяет пользователям каждый день участвовать в конкурсах, создавая фотографии в соответствии с тематическими заданиями.

Финансы Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72% Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.

Армия и оружие Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы Радио «Комсомольская правда», рассказал о задачах, которые Россия ставила перед собой в Сирии, начиная там военную операцию в сентябре 2015 года.

Политика Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.