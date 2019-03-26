Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочнымРегион online вчера в 08:11
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника. Как стало известно «Регион online», организаторы с трибуны заявили о намерении стоять до момента, пока Юнус-Бек Евкуров, глава республики, и правительство не уйдут в отставку. То есть, объявили митинг бессрочным.
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с чего всё началось
В столице республики Ингушетии Магасе начался согласованный митинг против соглашения об административных границах с Чечней, трансляцию в YouTube ведет издание «Фортанга».Новая газетавчера в 05:04
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Общественные обсуждения закона о референдуме в Ингушетии начнутся до конца марта
Это Кавказ25 марта в 14:15
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Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
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Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
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Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ
Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 07:58
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Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 21:52
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Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
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Политика
В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами
Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
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МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав
Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника
Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
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Авто
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Обновлено вчера в 09:44
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Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
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Обновлено вчера в 10:17
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НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
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Румынские инженеры разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Усовершенствованный прототип «летающей тарелки» получит название ADIFO.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
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Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
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В больнице одновременно забеременели девять медсестер
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Финансы
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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
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Армия и оружие
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
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Обновлено вчера в 12:29
Политика
Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:03
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Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
Обновлено вчера в 10:24