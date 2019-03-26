Митинг в Ингушетии объявили бессрочнымРегион online вчера в 08:11

с чего всё началось

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника. Как стало известно «Регион online», организаторы с трибуны заявили о намерении стоять до момента, пока Юнус-Бек Евкуров, глава республики, и правительство не уйдут в отставку. То есть, объявили митинг бессрочным.

Экономика Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Политика Порошенко назвал условия для начала диалога с Россией Президент Украины Пётр Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Политика Министр образования России оценил студентов из Кыргызстана О студентах из Кыргызстана, которые учатся в российских вузах, высказался министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Общество Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания 26 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами дома, в котором три месяца назад прогремел взрыв.

Экономика Силуанов пообещал рост пенсий на 20% В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.

Авто Skoda Octavia получила спортивный облик Интерьер автомобиля в версии Dynamic+ тоже получил изменения: спортивное рулевое колесо, накладки на педали тормоза и акселератора и измененные сидения.

Политика Савченко выступила с обращением к украинцам Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.