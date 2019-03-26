Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочнымРегион online вчера в 08:11
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника. Как стало известно «Регион online», организаторы с трибуны заявили о намерении стоять до момента, пока Юнус-Бек Евкуров, глава республики, и правительство не уйдут в отставку. То есть, объявили митинг бессрочным.
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с чего всё началось
В столице республики Ингушетии Магасе начался согласованный митинг против соглашения об административных границах с Чечней, трансляцию в YouTube ведет издание «Фортанга».Новая газетавчера в 05:04
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Общественные обсуждения закона о референдуме в Ингушетии начнутся до конца марта
Это Кавказ25 марта в 14:15
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