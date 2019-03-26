Митинг в Ингушетии объявили бессрочнымРегион online вчера в 08:11

с чего всё началось

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника. Как стало известно «Регион online», организаторы с трибуны заявили о намерении стоять до момента, пока Юнус-Бек Евкуров, глава республики, и правительство не уйдут в отставку. То есть, объявили митинг бессрочным.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Авто Peugeot привезет в РФ дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Космос Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.

Баскетбол «Майами» вывел из обращения номер Криса Боша Бош, который выступал за «Хит» с 2010 по 2017 годы и выиграл с командой два титула, стал четвертым игроком в истории фрэначайза, чей номер выведен из обращения.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Политика Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17 Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.

Армия и оружие Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Экономика Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Происшествия Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.

Футбол Италия разгромила Лихтенштейн с крупнейшим за 57 лет счетом В Парме на стадионе "Эннио Тардини" сборная Италии одержала разгромную победу над одним из главных футбольных "карликов" – Лихтенштейном, со счетом 6:0. Уже в первом тайме футболисты "скуадры адзурры" отправили в ворота своего соперника четыре безответных мяча.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Общество У россиян появятся цифровые профили С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Транспорт Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Происшествия Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.

Технологии Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.

Происшествия «Известия»: Абызову грозят новые эпизоды По информации „Известий“, задержанный экс-чиновник может быть связан с ещё несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, — пишет газета.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Авто Самые доступные 14-дюймовые шины: эксперты «За рулем» выбрали лучшие Еще дороже стоят шины Nordman SX2 (+15% к минимальной цене 14-дюймовой шины), затем идут премиальные шины Nokian Hakka Green 2 и Continental ContiPremiumContact 5. За них придется заплатить в полтора раза больше, чем стоит самая дешевая шина.

Политика Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Кино Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.