Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человекТАСС 08:11
Согласованный митинг против строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Архангельской области, строительства полигона на станции Шиес Ленского района и ввоза ТКО из других регионов страны собрал в Северодвинске около 2,2 тыс. участников.
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Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей
Коммерсантъ05 апреля в 14:02
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