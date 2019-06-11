Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в КиевеМосковский Комсомолец 16:55

Как сообщает "Украинская правда", акция протеста против освобождения Донбасса от блокады прошла в Киеве перед зданием администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве

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