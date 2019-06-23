Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессийРязанский городской сайт вчера в 02:09

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как пишет «ОВД-Инфо
», на митинг в Москве не пускают активистов с плакатами в поддержку задержанных в Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы.
Фонтанка.Рувчера в 11:21

Подробнее о событии

«А как же все остальные»

Коммерсантъвчера в 16:46

В Москве завершился митинг в поддержку Ивана Голунова

Говорит Москвавчера в 12:47

Полиция Москвы подсчитала участников акции против полицейского произвола

РБКвчера в 11:53

Что произошло за день: воскресенье, 23 июня

Интерфаксвчера в 13:31

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел. Пускают не всех

Фонтанка.Рувчера в 11:21

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Ведомостивчера в 11:31

Санкционированный митинг на Проспекте Сахарова в Москве закончился без эксцессов

Эхо Москвывчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

В Иране пообещали сбивать все американские беспилотники

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что исламская республика готова сбивать все американские беспилотники, которые пересекут границу.
Обновлено в 02:21
Футбол

Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу

Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк

Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 00:11
Экономика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 01:11
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Глава Челябинска ушел в отставку после четырех месяцев работы

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Обновлено в 01:56
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Технологии

Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании

Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Пластический хирург порекомендовал Азизе липосакцию перед свадьбой

Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман отважилась на снимок топлес

52-летняя Николь Кидман выглядит необычайно молодо для своего возраста.
Обновлено в 02:09
Общество

«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено 22 июня в 17:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное