Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессийРязанский городской сайт вчера в 02:09
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с чего всё началось
Как пишет «ОВД-Инфо», на митинг в Москве не пускают активистов с плакатами в поддержку задержанных в Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы.Фонтанка.Рувчера в 11:21
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Санкционированный митинг на Проспекте Сахарова в Москве закончился без эксцессов
Эхо Москвывчера в 12:32
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В Иране пообещали сбивать все американские беспилотники
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что исламская республика готова сбивать все американские беспилотники, которые пересекут границу.
Обновлено в 02:21
Футбол
Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу
Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 01:11
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Технологии
Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании
Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Пластический хирург порекомендовал Азизе липосакцию перед свадьбой
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман отважилась на снимок топлес
52-летняя Николь Кидман выглядит необычайно молодо для своего возраста.
Обновлено в 02:09
Общество
«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании
Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено 22 июня в 17:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00