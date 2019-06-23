По всей России пройдут акции против политических репрессийРязанский городской сайт вчера в 02:09

с чего всё началось

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.

По всей России пройдут акции против политических репрессий

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Футбол Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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Политика Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Экономика ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.

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Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Общество Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

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Общество «Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.

Футбол В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.

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Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

Общество Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП «В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.